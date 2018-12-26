С 1 ноября 2018 года структурное подразделение Сибирской генерирующей компании — АО "Барнаульская генерация" — является единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) во всем Барнауле. Звучит непонятно, но на самом деле это приведет к улучшению ситуации с отоплением в городе. Что же именно изменится, читайте в материале Amic.ru.

Меняются тарифы

Со 2 ноября 2018 года почти 100% жителей Барнаула начали платить за тепловую энергию по единому тарифу — 1827 рублей за гигакаллорию. Для большинства потребителей произошел небольшой рост в 2,67% (раньше тариф составлял 1779 рублей), пояснили в "Барнаульской генерации". Сейчас мы говорим примерно о 85% горожан, которые и ранее являлись потребителями этой компании.

А вот жители поселка Южный и части Центрального района, которые только стали потребителями компании, увидели в квитанциях снижение платы за тепло и весьма значительное. Раньше они платили 3092 руб./Гкал, теперь, как мы уже указали, 1827 рублей. Это на 41% ниже, чем было.

"В зимний месяц стоимость отопления средней двухкомнатной квартиры для них уменьшится в среднем от 1000 до 2000 рублей в зависимости от состава семьи", — пояснили Amic.ru в Сибирской генерирующей компании. И коснется это снижение более чем 30 тысяч человек.

До недавнего времени Южный обслуживал МУП "Энергетик". И жители поселка всегда платили чуть ли не в два раза больше, чем получатели тепла от городских ТЭЦ. Это связано с убыточностью муниципального предприятия и изношенными коммуникация, плюс тепло вырабатывалось на малых котельных, что сегодня значительно дороже, чем на крупной теплоцентрали.

Теперь тариф для потребителей ТЭЦ и МУП "Энергетик" будет одинаковым.

В СГК подчеркнули, что для компании это не принесет никакой дополнительный выгоды. Единый тепловой тариф — это требование федерального законодательства.

Таким образом, что в 2018 году в Барнауле цену на на тепло и горячую воду индексировали дважды. Это связано как раз с переходом на единый тариф.

Меняется ответственность

В ноябре 2018 "Барнаульская генерация" стала единой теплоснабжающей организацией почти для всех потребителей Барнаула. Предприятие поставляет тепловую энергию со всех основных мощностей города: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и котельных МУП "Энергетик". По закону только ЕТО имеет право закупать и продавать тепловую энергию. Обязанности тоже очень высокого порядка — обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Напомним, что СГК — одна из крупнейших мировых компаний по размеру установленной тепловой мощности.

ЕТО гарантирует качественное теплоснабжение не только на словах, это требование федерального закона, которое компании просто необходимо соблюдать по условиям договора. Собственно, для того ЕТО и создаются по всей стране — навести порядок в проблемной коммунальной сфере.

"Барнаульская генерация" стала и единым центром ответственности за теплоснабжение города.

Меняется схема теплоснабжения

В 2018 году в Барнауле была утверждена "Схема развития централизованного теплоснабжения Барнаула до 2033 года". Обывателю может показаться, что это не важный документ с непонятными планами. Но это как раз то, как будет работать система теплоснабжения в городе. Это понятный и обоснованный план развития сферы на ближайшее десятилетие. Главное в ней — модернизация и реконструкция коммуникаций и теплоисточников.

Долгие годы в городскую коммуналку средств вкладывалось ровно столько, чтобы хватило залатать дыры. Оно и понятно, сфера проблемная, большая часть инфраструктуры в собственности государства, бизнесу вкладываться невыгодно. Потому несмотря на растущие в последние годы объемы ремонта, постоянно происходят коммунальные аварии. Но ведь жителям все равно, что в чьей собственности, почему так мало инвестиций. Каждому из нас хочется, чтобы в доме всегда была горячая вода и тепло. Чтобы переломить наконец стагнирующие тенденции, государство решило отказаться от МУПов и ГУПов и передать часть сетей бизнесу. Не безвозмездно, конечно. В случае с СГК это концессионное соглашение. Оно предполагает, что компания долгосрочно арендует коммунальную инфраструктуру Барнаула, будет вкладывать в нее значительные средства, занимаясь теплоснабжением города.

Меняются инвестиции

"Сибирская генерирующая компания" рассматривает возможность вложить в модернизацию теплоснабжения Барнаула около шести миллиардов рублей. В планах обновление тепловых сетей, центральных тепловых пунктов. В том числе и инфраструктуры, принадлежащей МУП "Энергетик" (межмуниципальное предприятие имеет почти 150 километров сетей и 36 котельных). Многие горожане, получающие тепло от котельной, через некоторое время будут переведены на ТЭЦ. Это более дешевый, надежный и экологичный производитель тепла. Котельные, с которых не получится увести жителей, будут модернизированы. Условием для вложений является применение иного подхода к тарифообразованию на основе новой модели рынка тепла, предусматривающей долгосрочный тариф на тепло. В этой ситуации инвестор может планировать возврат вложенных средств в течение 10 лет, а потребитель застрахован от резкого роста цены на тепло.

В 2018 году компания уже заменила 14 км тепловых сетей в Барнауле, провела ремонт оборудования тепловых пунктов на сумму почти в 300 млн рублей.

И уже почти завершен инвестиционный проект на 2 млрд в Рубцовске. Напомним, что в 2016 году СГК приступила к работе по теплоснабжению этого проблемного алтайского города. В 2017 году было построено и переложено почти 20 километров теплосетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции. В ближайшее время будет смонтирована паровая турбина мощностью 6МВт, которая позволит вырабатывать электроэнергию на собственные нужды станции. Кроме того, планируется часть населения перевести с малых котельных на крупную станцию.

Кстати, Рубцовск первым из российских городов перешел на новый метод регулирования тарифов, который позволяет привлекать инвестиции в инфраструктуру теплоснабжения.

ЕТО в Барнауле должна стать надежным поставщиком тепла, обеспечивающим энергетическую эффективность теплоснабжения, переход на более экологичное производство тепла и развитие систем централизованного теплоснабжения. В "Барнаульской генерации" заверили, что на выполнение этих задач в компании есть все необходимые финансовые, технические и кадровые ресурсы.