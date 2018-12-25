Фото: altai-republic.ru
Глава Республики Алтай Александр Бердников назначил новых руководителей Министерства сельского хозяйства и комитета ветеринарии с госветинспекцией, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Пост главы республиканского Минсельхоза получил Владислав Таханов, который ранее был замом министра. А вот освобожденный от должности Андрей Цыгулев стал заместителем министра регионального развития.
Отметим, что Цыгулев работал главой регионального Министерства сельского хозяйства с сентября этого года.
Кроме того, заместителями министра сельского хозяйства республики стали Евгений Понпа и Эдуард Текенов. Региональный комитет ветеринарии возглавил Владислав Ялбаков, ранее находившийся на должности заместителя главы этого ведомства.
По словам Александра Бердникова, с этими назначениями команда в сельхозотрасли республики полностью сформирована.
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