Кинотеатр "Голубой Алтай" возобновил работу после 27-летнего простоя

Фото: altai-republic.ru
Торжественное открытие кинотеатра "Голубой Алтай" после 27-летнего простоя состоялось 25 декабря в республиканской столице, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Говоря о возобновлении работы кинотеатра, глава Республики Алтай Александр Бердников отметил: "Это здание было построено в 1962 году, но вот уже 27 лет не использовалось по прямому назначению. Были другие идеи, как использовать это здание, но людям был нужен кинотеатр. Уверен, здесь будет демонстрироваться и достойное отечественное кино, в том числе для детей".
Из республиканского бюджета на реконструкцию здания было направлено 25 миллионов рублей. Киноконцертный зал рассчитан на 164 места.
Для жителей Горно-Алтайска кинотеатр начнет работу уже 27 декабря.
Комментарии
Многообещающей название. А ещё говорят, что у нам ЛГБТ гнобят.
голубая устрица
с таким названием прогорят очень быстро.