Вторник, 25 Декабрь, 18:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,74
€ 78,43
271571
Обь
47см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

За совесть заплатил: пикет против управляющей компании прошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Акцию протеста провели жильцы домов и активисты ЛДПР

Фото: пресс-служба ЛДПР

Жильцы нескольких домов в Барнауле провели во вторник, 25 декабря, пикет против управляющей компании "ДЕЗ-2 Ленинского района". ЛДПР, как организатор акции, требует прокурорской проверки. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Пикетчики вышли с лозунгами "Хватит драть с народа последние гроши!", "Коммунальщик, ты за совесть заплатил?", "ЛДПР требует прокурорской проверки "ДЕЗ-2"!", "Запишите на свой счет этот ваш перерасчет!", "У народа отбирают — в Таиланде отдыхают!", "Хватит обманывать жильцов! Мы платим честно!", "Куда утекают наши денежки?".

По словам жителей, коммунальщики пытаются переложить на них свои долги. В октябре 2018 года жильцы дома по адресу ул. Островского, 4 увидели в квитанциях перерасчет за холодную воду и водоотведение за 2011-2012 годы. В это время в доме находился магазин одной из крупных торговых сетей, сейчас "пивнушка". Жители уверены, что им "накрутили" лишний расход воды, ведь у них давно стоят квартирные и общедомовые счетчики.

"Пенсионеры из этих домов не могут оформить субсидии, потому что управляющая компания им не выдает справки об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Посмотрите платежные документы — там у всех почти "долгов" на 7-10 тысяч!" — отметил активист ЛДПР Сергей Булаев.

При этом срок действия договора управления домом истек в 2016 году.

"ЛДПР предполагает, что действия управляющей компании по внесению долгов незаконны. Они нарушают Постановление Правительства РФ № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". В любом случае, срок давности по долгам уже вышел", — прокомментировал  депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин. Он сделал запросы в прокуратуру и Государственную инспекцию Алтайского края.

Жителей дома по адресу ул. Островского, 6 тоже заставляют платить за общедомовые нужды прошлых лет.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.12.2018 17:42
Гость

Когда только Каланча нажрется.

0  0
25.12.2018 17:45
Митенька ржевский

Да тут не пикетить уже надо, а расстреливать...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
18:14
Шайба Овечкина признана лучшей в НХЛ по итогам 2018 года 0
17:52
Самые популярные предновогодние покупки назвал "Яндекс" 0
17:33
Поклонская на коне и с шампанским поздравила россиян с Новым годом 7
17:21
За совесть заплатил: пикет против управляющей компании прошел в Барнауле 2
17:13
Новый глава Минсельхоза назначен в Горном Алтае 0
17:03
Минобороны представило календарь на 2019 год с армейскими шуточками 2
16:49
Кинотеатр "Голубой Алтай" возобновил работу после 27-летнего простоя 3
16:33
Губернатор-середняк: как оценили Томенко в национальном рейтинге глав 5
16:24
Росгвардия перепела рождественский хит Джорджа Майкла и сняла клип 7
16:11
Городская ёлка для многодетных семей прошла в Барнауле 4
16:03
Набиуллина назвала целью сделать выгодными сбережения в рублях в России 13
15:52
Крещенский городок с биотуалетами в Барнауле хотят построить за 700 тысяч 11
15:36
Жителя Алтайского края судят за смертельное избиение матери и грабеж 0
15:23
Трофейную технику Третьего рейха переплавят на храм Вооруженных сил РФ 8
15:12
Осужденный за особо крупную кражу барнаулец ответит за мат в адрес судьи 2
15:03
Вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров зарезали в Тольятти 1
14:50
Пригородные поезда на Алтае в новогодние праздники будут ходить по-новому 0
14:33
Опасный рабовладелец, сбежавший из психушки, пойман в Новосибирской области 5
14:22
"Газель" съехала с дороги и вылетела на частное подворье в Рубцовске 0
14:12
Семиметровую светящуюся маску установили в Барнауле 6
14:02
Спутник обнаружил аномалию в районе "падения метеорита" под Хабаровском 7
13:48
Период лютого холода в городах Алтая может привести к загрязнению воздуха 2
13:32
Песков не воспринял отказ Лукашенко называть Россию "братским государством" 1
13:21
Жители Алтайского края могут получить онлайн-консультацию Генпрокуратуры 1
13:11
Фитнес будущего доступен уже сегодня 0
13:11
Мисс Москва — 2018: как выглядит самая красивая девушка столицы 5
13:02
Сын владельца "Уралкалия" опроверг вечеринку после гибели девяти горняков 11
12:52
Доверенное лицо Путина на выборах стал спортсменом года в Алтайском крае 1
12:34
Россиянам посоветовали не пить шампанское с пеплом от бумажки с желанием 2
12:23
Светофоры отключат на трех перекрестках по пр. Комсомольскому в Барнауле 0
12:12
Варфоломей рассказал, что "взял у Порошенко конфеты" за автокефалию 91
12:01
Ближайшие села толчок ощутили: эксперт о землетрясении к западу от Барнаула 1
11:48
Год Свиньи стучится к вам: новогодние открытки-поздравления от Amic.ru 3
11:33
Новак назвал условие, при котором цены на нефть упадут 1
11:26
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло к западу от Барнаула 1
11:14
Детали лежат на дороге: жесткое ДТП произошло в нагорной части Барнаула 7
11:03
Силуанов рассказал о "больших претензиях" к работе Росстата 12
10:49
Пенсионерка на Алтае не поддалась на уловку "ваш внук попал в беду" 1
10:37
Грузовик и легковушка с ребенком в салоне столкнулись в Горно-Алтайске 1
10:25
Пожар в многоквартирном доме в Барнауле потушили до прибытия МЧС 1
10:16
Депутат Госдумы предложил отправлять россиян в тюрьму за недоносительство 28
10:02
Водителям разрешат разгоняться до 110 и 130 км/ч для снижения аварийности 9
09:34
Новак гарантировал поставку газа в Европу даже без Украины 19
09:28
Громкое дело экс-управделами губернатора Алтайского края ушло в суд 8
09:14
Шойгу назвал российскую инфраструктуру в Арктике самой современной в мире 1
09:03
Путину доложили, что в России перестали подменять треску минтаем 0
08:55
Бутину до сих пор держат в изоляторе тюрьмы в США 0
08:44
Самозанятым предложили выплачивать субсидии на открытие своего дела 4
08:30
"Сухо и комфортно": 5 причин делать ремонт зимой 0
08:27
Предложение и спрос: какое жилье востребовано на рынке Барнаула 1
08:12
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 21
08:06
Не молчи: сопредседатель ОНФ призвала жителей Алтая быть активнее 11
08:00
Уверенность и безопасность: Renault на зимней дороге своих не бросает 0
07:50
Ростбиф, индейка и пироги: что католики подают на стол в Рождество? 0
07:34
Живя со страшным диагнозом, 15-летний Артем достиг невероятных вершин 10
07:22
Кто отвечает за электропроводку в многоквартирном доме и за чей счет ее меняют 2
07:15
Какие налоговые изменения ждут россиян в 2019 году 12
07:03
Квартиру с сауной в доме улучшенной планировки продают в Барнауле за 9 млн 2
06:48
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 0
06:32
Животные, которые не любят Новый год 0
06:23
Чем католическое Рождество отличается от православного 2
06:14
Ночью -40, днем -33: Алтайский край пережил аномально холодную ночь 1
06:01
Даешь прорыв: чего ждут от Томенко алтайские политики 21
05:07
Минкомсвязи пообещало разобраться с ростом тарифов на мобильную связь 1
04:05
Матвиенко назвала унизительным запрет на подарки учителям и врачам 5
03:09
В Думу внесли законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО к водителю 3
02:08
Лукашенко предложил не называть Россию братским государством 15
01:08
Роскомнадзор опроверг планы тратить 20 млрд рублей на блокировку Telegram 2
00:12
Границу между Крымом и Севастополем установят в 2019 году 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.