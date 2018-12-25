Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в своем Twitter видео с новогодним поздравлением для россиян.
Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.
Поклонская поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку. Также она рассказала, что трудности делают россиян "только крепче и сильнее".
"От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного", — сказала Поклонская.
Она также пожелала, чтобы в следующем году в жизнь россиян пришла сказка: "И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро".
Комментарии
Больше не прокурор, больше не председатель комиссии. И вообще, больше не конкурент . Спасибо за хорошие пожелания
Девушка замужем, и похоже жизнь у ней наладилась. Зачем ей прокурорство.
... эээ, я надеялся хоть голая будет... а то что тут смотреть, нешта лошадёв с бабелями да стакАнами не видали.
по моему это кобыла, а не конь
это её скромная побеленная украинская хатка?
Челенджу дала старт! Смотрим дальше)
"И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро"
благо-рожденный, да еще несущий справедливость и добро, ого, и много у нас таких????