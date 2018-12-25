Путин отметил развитие отношений России и Беларуси по всем отраслям

Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений страны с Беларусью, сообщает "РИА Новости".
"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее", — заявил Путин.
По его словам, отношения между странами находятся на подъеме по всем отраслям.
Также он отметил, что все возникающие вопросы всегда удается решить.
"В целом я считаю, что у нас отношения развивались весьма успешно", — добавил он.
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 25 декабря, проводят двустороннюю встречу в Кремле.
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