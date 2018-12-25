Мэр Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы в Брянской области Олег Шкуратов оплатил поездку детей чиновников местной администрации в Турцию, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mash.
Средства были переведены по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Как видно на снимке, глава города перевел фонду 450 тысяч рублей и уплатил 2500 рублей комиссии.
Ранее Шкуратов пообещал полностью покрыть расходы на организацию поездки школьников из своего города в Турцию. Напомним, предполагалось, что в путешествие отправятся дети с тяжелыми заболеваниями или дети, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Однако в поездку отправились дети чиновников включая дочь мэра города.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал действия Шкуратова некорректными.
"Должность каждого чиновника — это не привилегия, а трудная работа, которую он должен делать добросовестно и быть примером для всех окружающих", — сказал губернатор, пообещав принять "меры по участникам этой ситуации".
Поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 23 декабря портал "Клинцы.Инфо" писал, что местные чиновники бесплатно отправили своих детей.
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