Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" видеоролик, на котором маленький мальчик критикует власти за то, что из обоих кранов в ванной течет горячая вода.
Кадыров призвал власти столицы региона ответить на критику. "Рамзан Кадыров услышал... Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче — установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды как положено? Ждем, время пошло", — написал глава Чечни.
"Что-то в этом Грозном не в порядке. Захожу в ванную, открываю один кран — там горячая вода. Открываю другой — горячая. Мне что, третий кран сделать? Водоканал, вот немедленно сделай мне с одной стороны холодную воду, с другой — горячую, иначе я Рамзану Кадырову расскажу", — говорит мальчик в видеоролике.
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