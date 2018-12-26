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Совбез России признал отставание страны в робототехнике

, ИА "Амител"
В планах робототехника должна стать отдельной отраслью промышленности

Фото: 42.tut.by

Участники заседания комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах пришли к заключению, что робототехника должна обеспечить большинство предприятий высокопроизводительным оборудованием, сообщает "Интерфакс".

В Совбезе указали, что необходимы формирование единой государственной политики по ускоренному развитию отечественной робототехники, подготовка соответствующих специалистов.

Участники заседания отметили, что в перспективе робототехника должна обеспечить большинство предприятий высокопроизводительным оборудованием и стать отдельной отраслью промышленности, однако сейчас Россия в этом вопросе отстает,

Ранее эксперты национальной программы "Цифровая экономика" подготовили документ, в котором предлагается ввести специальную должность для координирования вопросов, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом. По их мнению, таким человеком может быть и действующий чиновник на уровне вице-премьера или советника президента.

Предлагают эксперты и создать специальное агентство, которое будет вести учет и лицензировать роботов, проводить мониторинг отрасли, координировать работу специальной нишевой торговой площадки в области робототехники.

Для отдельных же типов роботов авторы исследования предлагают создать отдельное законодательство, а также обдумать вопрос создания специального фонда для возмещения вреда, причиненного роботами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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