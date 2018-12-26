Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступает в силу 1 января. Повышение составило 117 рублей.
Расходы организаций в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который Госдума приняла 11 декабря на пленарном заседании.
В прошлый раз МРОТ повышали в мае. Тогда его увеличили до 11 163 рублей.
МРОТ достиг уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года.
Комментарии
если такими темпами повышать то Россия никогда даже Португалию не догонит...
Челом бьём за сухостой,за карасей,и 117 рублей!
да они издеваются над нами!
Неслыханная щедрость
"как в Париже"
Обычно в таком возрасте уже не понимают чё творят,а этот то смотри чё вытворяет!
Плюнул в лицо, но мы утремся и будем по-прежнему верны вождю...
а почему именно такая сумма 117 руб.???