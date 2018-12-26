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Епархия разрешила остаться барнаульскому планетарию в здании храма

, ИА "Амител"
Наука и церковь сумели договориться

Фото: "Политсибру"

Планетарий Барнаула, расположенный в здании Крестовоздвиженского храма, сможет остаться там и не переезжать, пока власти города не найдут ему новое помещение. Об этом заявили представители РПЦ на встрече с общественниками и краеведами, которая прошла в краевой столице, сообщил журналистам представитель движения "Гражданский патруль" Игорь Берг, присутствовавший на встрече.

"Здание, согласно закону 327-ФЗ, должно быть передано церкви. Планетарий должен был съехать из здания до конца декабря, а в марте 2019 года здание передадут церкви. Однако РПЦ позволит планетарию оставаться в здании храма до тех пор, пока для планетария не построят новый дом", — сказал Игорь Берг, напомнив, что новое место для планетария должна искать администрация города.

По его словам, в ходе переговоров с участием общественности было принято решение, что церковь не будет возражать также против установки информационного стенда о бывшем планетарии после его переезда.

Общественники обсудили предложения о строительстве нового планетария в Нагорном парке, но так как там ранее располагалось кладбище, представители РПЦ выказали обеспокоенность тем, что строительство может повредить могилы.

Скорее всего, планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина", где сейчас временно расположен театр кукол "Сказка". Новое здание для культурного учреждения будет построено летом 2019 года, и уже к этому моменту работники планетария могут собирать чемоданы.

Отметим, что около месяца назад широкий резонанс вызвала информация, что барнаульский планетарий может быть выселен из здания храма, которое должно было перейти церкви в начале 2019 года. При этом представители церкви заранее уведомили администрацию города о скором выселении планетария, но новая площадка так и не была найдена. О ситуации даже написал стихотворение лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.12.2018 10:33
- гость -

1. Планетарий посреди огней города - нонсенс. Никто не задумался, почему в Н-ске планетарий именно на Ключ-Камышенском Плато? 2. Когда на территории бывшей ВДНХ стоили церковь и кости ворошили, это было нормально, как я понимаю? РПЦ можно, это только другим нельзя?

0  0
26.12.2018 10:43
- гость -

к сожалению, зао рпц можно через чур многое

0  0
26.12.2018 10:44
- гость -

Вот вопрос - почему РПЦ передают собственность ей никогда не принадлежащую, но не передают собственность, украденную большевиками у граждан России?!

0  0
26.12.2018 11:21
Митенька ржевский

На когда намечена передача "Богадельни" на пл. Спартака РПЦ от "Марии Ра"?

0  0
26.12.2018 11:28
Гость

Молодежи астрономия не нужна...Фашисты на оккупированных территориях разрешали азбуку, счет и библию изучать...

0  0
26.12.2018 11:30
- гость -

Наконец то разум восторжествовал!

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