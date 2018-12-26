Ремонтные работы в Змеиногорске, оставшемся без отопления на несколько зимних дней, практически завершены. Теплоснабжение восстановлено в полном объеме. Об этом стало известно во время визита на котельные города председателя краевого парламента Александра Романенко, зампредседателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко, главы администрации Змеиногорского района Бориса Афанасьева и главы Змеиногорского района Петра Остапченко.
"Все объекты теплоснабжения работают в штатном режиме. Технологические повреждения на сетях теплоснабжения устраняются в максимально короткие сроки", — цитирует представителя администрации Змеиногорского района пресс-служба краевого парламента.
Так, завершены работы по капремонту на котельной № 17, сюда же переведены мощности котельной № 16. Отремонтированы запланированные участки тепловых сетей. На котельной № 10 ремонт ещё продолжается. По состоянию на 20 декабря подключены контуры котельных № 4, 9, 10. Переключение контуров котельных № 1, 2, 11 планируется выполнить в первом полугодии 2019 года.
На эти работы было направлено 86,6 млн рублей, 118,9 млн рублей будет в 2019 году.
"Работы еще не закончены. Сделано процентов 70 от намеченного объема, освоено порядка 70% средств. Три котельных из шести уже закрыты, их теплосети полностью подключены к новой модульной котельной. По трем другим котельным принято решение не рисковать во время зимы. Весной, когда станет теплее, последовательно прекратится деятельность еще трех котельных, и весь цикл переподключения к 10 модульной котельной будет закончен. Плюс город ждет очень большой объем работ на теплосетях — их нужно будет закольцевать и завершить ремонт", — сказал Александр Романенко.
Напомним, Змеиногорск остался без тепла в начале зимы. Это произошло из-за того, что коммунальщики не успели провести серьезные ремонтные работы, на которые городу из краевого бюджета было выделено 205 млн рублей.
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