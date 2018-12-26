Минздрав намерен снизить уровень курения и полностью прекратить легальную продажу сигарет в России после 2050 года, пишет РБК со ссылкой на документ, который содержится в новом проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы.
Министерство рассчитывает, что к 2040-2050 году россиян с привычкой к курению табака останется 5% (сейчас — 30,9%). Именно это, как отмечается, и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.
Целью на 2025 год Минздрав считает снижение доли курящих до 25%.
Для борьбы с потреблением табака ведомство предлагает "предотвратить распространение новых форм и видов табачных изделий", включая системы нагревания табака, и ужесточить борьбу с продажами нелегальных табачных изделий.
Минздрав указывает, что уже сейчас табачные компании приносят российскому бюджету меньше, чем сохранили бы в нем здоровые люди.
Аналитики ведомства подсчитали, что прирост ВВП в случае реализации концепции может составить около 2%.
Комментарии
а будет ли Минздрав РФ в 2050 году?
Вот именно, весь состав будет на пенсии, или в Ирии.
Сдается мне, что табак даже полезен, если с ним так рьяно борются
эту новость нужно перекурить
А крышевать незаконную продажу табака будет мафия возглавляемая Минздравом и МВД
надеются набомбить на штрафах недостающие от нефти барыши, в 2050 году за баррель нефти доплачивать будут
Гы, гы, надеются , что в 2050 году президентом будет путин, министром здравоохранения скворцова.