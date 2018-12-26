Фото: АКСЗ
Спортивно-оздоровительный комплекс "Рудный" торжественно открылся в алтайском городе Змеиногорск. Строительство объекта общей площадью 1475 квадратных метров началось в 2017 году по краевой адресной инвестиционной программе в рамках реализации программы "Развитие физической культуры и спорта в Алтайской крае". На строительство было израсходовано почти 71 миллион рублей из краевого бюджета и около 3 млн рублей — из муниципального.
На сегодняшний день строительные работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию. Генеральным подрядчиком выступило ООО "Авангард".
На первом этаже спортивно-оздоровительного комплекса располагаются универсальный спортивный зал 36×18 (648 кв. м), тренажерный зал, административно-бытовой блок. На втором этаже — борцовский тренировочный зал (144 кв. м), медицинский кабинет, вспомогательные помещения.
Присутствовавший на открытии спикер АКЗС Александр Романенко в приветственном слове отметил, что жители Змеиногорска сами принимали решение, какой объект нужен району, и в результате сделали правильный выбор.
"Открытие этого прекрасного учреждения положит конец размышлениям пессимистов и скептиков о том, что нам умирать пора. Наоборот, сегодня мы демонстрируем всему российскому обществу, что, запуская такие объекты, мы готовы жить полной жизнью, заниматься спортом, вести активный образ жизни", — сказал председатель АКЗС.
Он напомнил, что в этом году на территории Алтайского края по краевой адресной инвестиционной программе построено, реконструировано и отремонтировано множество социальных объектов — школ, детских садов, больниц, стадионов, спортивных комплексов — на сумму около 8 млрд рублей. Более 3 млрд рублей направлено на дорожное строительство.
Благодаря строительству спортивного объекта жители Змеиногорского района получили возможность заниматься в комфортных условиях волейболом, баскетболом, мини-футболом, самбо, панкратионом и другими видами спорта.
Комментарии
1475 квадратных метра, а на фото один спортзал. Остальное недостроено?