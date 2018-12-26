Глава ГИБДД призвал менять ПДД не чаще одного раза в год

Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что россияне не успевают следить за изменениями в правилах дорожного движения и поэтому их необходимо менять не чаще одного раза в год, сообщает "Интерфакс".
"Конечно же, постоянные изменения ПДД влекут то, что граждане недостаточно глубоко в них погружаются, в эти изменения", — сказал Черников на пресс-конференции.
По его мнению, слишком частые законодательные изменения влияют "на общее правосознание (водителей)".
"Мы вспомнили старую практику по части создания рабочей группы для того, чтобы можно было аккумулировать все предложения, и не более раза в год принимать пакетом такие изменения, и в дальнейшем их публиковать и погружать население", — добавил Черников.
Ранее ГИБДД заявила о введении моратория на внесение изменений и поправок в правила дорожного движения. Такой временный запрет касается только Министерства внутренних дел. МВД не готово гарантировать, что изменения не будут вносить Минтранс или правительство России.
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