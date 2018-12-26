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Более 66 тысяч небезопасных саженцев не пропустили в Алтайский край из Казахстана, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В ведомстве уточняют, что саженцы груши, винограда, сливы, яблони, роз, смородины и малины в грузовом автомобиле перевозил гражданин Казахстана. Продукция не имела маркировки с информацией о наименовании, стране, месте и участке производства, а также экспортере.
"Отсутствие данной информации не позволяет идентифицировать ввозимую продукцию и установить место ее происхождения. Ввозимый либо перемещаемый без указанной маркировки и неупакованный семенной и посадочный материал к ввозу на таможенную территорию союза или перемещению по таможенной территории союза не допускается", — объясняют в Россельхознадзоре.
Кроме того, установлено, что в фитосанитарном сертификате был указан вымышленный адрес в Барнауле с несуществующим названием улицы и номером дома.
Продукция возвращена отправителю в Казахстан, а виновное лицо привлечено к административной ответственности.
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