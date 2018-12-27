Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 года не было доведено до конца, сообщает "Интерфакс".
16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы, на которых победил Кожемяко, набравший 61,88% голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тысяч избирателей. Повторные выборы проводились в связи с тем, что итоги двух туров 9 и 16 сентября были отменены из-за нарушений в ходе голосования.
"Замяли", — сказала журналистам Памфилова, говоря о расследовании.
По ее мнению, нарушения происходили "за спиной приморского избиркома".
"Нужно понять, кто вынуждал людей это делать. Организаторов надо найти", — подчеркнула Памфилова.
Она также заявила, что расследование следовало завершить до повторных выборов в Приморском крае.
При этом Памфилова отметила, что нарушения на повторных выборах губернатора Приморского края, на которые указало движение "Голос", даже в случае их подтверждения не могут повлиять на результаты голосования.
"Если бы даже по тем (избирательным) участкам, по которым поднят вопрос (о нарушениях), если бы их (данные о голосовании) взять и исключить, предположим, что там что-то не то, все равно бы на общий результат это бы не повлияло, там все равно было бы больше 60% (у Олега Кожемяко)", — сказала Памфилова.
Ранее "Голос" опубликовал доклад, в котором утверждает, что на 47 участках во Владивостоке 16 декабря были зафиксированы "убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010)".
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