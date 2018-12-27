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"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылку на официальную страницу Telegram. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
В пресс-службе компании предположили, что ссылку на мессенджер добавили в реестр Роскомнадзора. "Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных", — добавил источник.
При этом в поисковой выдаче Google ссылка на сайт Telegram находится на первом месте.
Напомним, в середине апреля уходящего года суд удовлетворил требования РКН о блокировке доступа к Telegram из-за того, что мессенджер отказался давать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.
В РКН подчеркивали, что ведомство работает над повышением эффективности блокировок Telegram.
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