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Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве, покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества и краже.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 15 апреля этого года обвиняемый, зайдя в дом своего знакомого, начал необоснованно требовать вернуть долг. Произошел словесный конфликт.
Затем злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяину руками и металлическим предметом не менее 32 ударов, от чего мужчина потерял сознание.
"После этого обвиняемый нанес удары в область головы сожительнице потерпевшего. Желая довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство двух человек, он поджог помещение зала, рассчитывая на то, что в огне инициированного пожара потерпевшие погибнут, после чего с места преступления скрылся. Потерпевший, придя в сознание, несмотря на имевшиеся множественные телесные повреждения смог выбраться из горящего дома. В медицинском учреждении ему была оказана квалифицированная помощь. Смерть женщины наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы", — добавляют в СКР.
Помимо этого, на следующий день обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой, тайно похитил из ее сумки четыре тысячи рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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