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Девятилетний мальчик из города Цетель в Германии вызвал полицию, так как ему не понравились подарки на Рождество. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал NDR и представителя правоохранительных органов.
Сообщается, что прибывшие на место стражи порядка обнаружили в доме очень сердитого мальчика. Полицейские сравнили его список желаемых подарков с лежащими под елкой и обнаружили, что ни один из презентов не совпадает.
В результате правоохранители смогли прекратить ссору между ребенком и его семьей. Полицейские объяснили мальчику, что Санта-Клаус, вероятно, из-за своего возраста перепутал подарки.
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