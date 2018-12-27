Пациентка выпала из окна барнаульского онкодиспансера "Надежда"

Фото: akzs.ru
Пациентка выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда" — инцидент случился накануне.
Как сообщил порталу Amic.ru информированный источник, женщина проходила лечение в данном медицинском учреждении. После падения с высоты она получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
Также собеседник издания уточнил, что у женщины есть двое маленьких детей.
Комментарии
Бедная, сил наверное нет уже лечиться. Страшная болезнь
Может выкинулась, а не выпала?
скорее всего не выпала а выбросилась
и вероятнее всего после разговора с доктором
- тут доведение до самоубийства скорее всего ибо доктор мог очень грубо с ней говорить
27.12.2018 12:37
- гость -
Тут само осознание такой болезни вводит человека в состояние безнадежности и неизбежности...
Ты как себя чувствуешь, невменяемый, какое доведение до самоубийства? Доктору наверное нужно в онконцентре каждый день говорить, что вы скоро поправитесь? А потом ты его, невменяемый, обвинишь во лжи?
Бывают ситуации, когда тратятся все деньги, продается имущество, влазят в долги, а вылечить не могут.
И отчего больные кончают жизнь самоубийством, от безысходности, от желания прекратить мучения от болезни, от разорения родственников или от всего сразу - знают только выбросившиеся...
Онкология страшная штука.
Дай Бог всем здоровья!