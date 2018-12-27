Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномальных холодов завершается в Алтайском крае — в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет постепенно повышаться.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, минувшей ночью регион "прошел дно холода". После этого температура воздуха медленно, но будет увеличиваться.
По словам собеседницы, прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях действует в регионе по 28 декабря.
Напомним, что с начала недели отклонение среднесуточной температуры воздуха в крае составляет 8…20 градусов ниже климатической нормы.
Существенное потепление по сравнению с тем, что жители региона наблюдают за окном в данный момент, произойдет в субботу.
Так, ожидается, что в ночь на 29 декабря столбики термометров покажут -18...-23 градуса, в восточных районах до -28 градусов. Днем будет -9...-14 градусов, в восточных районах -14...-19 градусов.
Комментарии