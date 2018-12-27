Фото: fonwall.ru
71-летний француз Жан-Жак Савен начал путешествие через Атлантику в бочке без двигателя, парусов и весел. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на leparisien.fr.
Мужчина начал свое плавание от острова Эль Йерро, который входит в состав Канарских островов. Он планирует достичь Карибских островов через три месяца — к марту следующего года.
Пенсионер отправился в плавание в бочке три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограммов. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и выкрашена в оранжевый цвет. Внутри бочки на пространстве шести квадратных метров располагается кушетка, кухонный уголок, стол для карт, а также отведено место для хранения вещей. В полу капсулы есть иллюминатор для наблюдения за рыбами.
Савен отметил, что его путешествие началось хорошо, бочка плывет со скоростью 2-3 километра в час. Благоприятный ветер будет дуть до воскресенья, рассказал француз. Он также отметил, что взял с собой бутылку вина Sauternes и фуа-гра, чтобы отпраздновать Новый год, а также бордосское вино для встречи своего 72-летия 14 января.
Мужчина надеется, что морское течение естественным образом вынесет его к Карибским островам или острову Барбадос. Однако лучшей точкой для окончания маршрута путешественник считает французские острова Мартиника или Гваделупа, поскольку в таком случае ему будет проще с документами и перевозкой бочки.
Комментарии