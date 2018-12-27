Фото: rubtsovskmv.ru
Терпящих бедствие граждан Монголии, включая ребенка, спасли в Рубцовске в среду, 26 декабря. Об этом пишет "Местное время".
Автобус, который направлялся из Казахстана в Монголию (транзитом через Россию), сломался на трассе А-322 “Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан” в 9 километрах от Рубцовска. Мороз в -30°С делал ситуацию не просто серьезной, а очень опасной. В транспортном средстве находилось 15 взрослых и четверо детей, один из которых совсем еще малыш-грудничок.
Растерявшиеся иностранцы не сразу сообразили, что надо делать. Но потом начали предпринимать попытки остановить автомобили и попросить помощи. Было уже темно.
Когда остановилась проезжавшая мимо машина, объяснить ее водителю проблему получилось не сразу: никто из монголов не знает русского языка, переводчика с ними нет. Переговоры шли буквально на пальцах. Водитель понял, что случилось.
Помощь пришла быстро. Сломавшийся автобус взяли на буксир и отправили его на одно из предприятий Рубцовска для ремонта. Людей доставили в здание вокзала. Туда практически сразу приехали глава города Дмитрий Фельдман и начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Сергиевский.
Рубцовский градоначальник дал распоряжение разместить граждан соседнего государства в муниципальной гостинице и обеспечить их питанием. Паек, в который вошли молоко, хлеб, консервы, колбаса, масло, печенье, конфеты и вода, обеспечил МУП “Комбинат школьного питания”. Вопросом размещения людей занималась начальник отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.
В настоящее время монголы находятся в гостинице “Центральная”. Обморожений нет, заболевших тоже нет. Дети также не пострадали.
Сотрудники миграционной службы проверили у иностранцев документы, которые оказались в полном порядке.
Завтра, 27 декабря, гости отправятся дальше по своему маршруту на отремонтированном автобусе.
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