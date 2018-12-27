Фото: pravdaurfo.ru
Совет депутатов Саяногорска в Хакасии в начале текущей недели лишил некоторых льгот почетных граждан города, включая бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом пишет "Интерфакс".
Замглавы города по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов объяснил, что органы местного самоуправления, в бюджетах которых доля дотаций превышает 20%, не имеют права исполнять расходные обязательства, не связанные с исполнением муниципальных полномочий. Начиная со следующего года под данную категорию подпадает и Саяногорск.
Борисов подчеркнул, что данная мера "является вынужденной", и никто не собирался ущемлять почетных граждан. "Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу", — добавил он.
Сейчас почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за ЖКХ в пределах социальной нормы.
Дерипаска получил звание "Почетный гражданин города Саяногорска" в 2000 году, будучи президентом компании "Русский алюминий". В Саяногорске имеется три завода "РусАла" — Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы и предприятие "Саянал".
Почетными гражданами города являются 17 человек. Кроме Дерипаски, это также гендиректор ООО "Русские машины" Олег Буркацкий, которые ранее возглавлял Саяногорский алюминиевый завод.
Комментарии
Хосподя...такой почетный житель врятли пользуется общественным транспортом...не волнуйтесь
почетный гражданин Саяногорска который в нем не проживает даже и видит наверно его только в страшных снах
прям издевательство какое-то, вот звери
Большая потеря для Дерипаски
Хосподя...такой почетный житель врятли пользуется общественным транспортом...не волнуйтесь
но ведь он может монетизировать предоставленную льготу...
А он и не знал, что может бесплатно (!) в автобусах ездить, все на машине мучается бедный!