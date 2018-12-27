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В сети алкомаркетов "Красное & Белое" завершились обыски

, ИА "Амител"
Подозрения в хранении контрафакта не подтвердились

Фото: akcenty.com.ua

На складах и в офисе алкосети "Красное & Белое" закончились обыски. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.

Сообщается, что подозрения в хранении и продаже контрафакта не подтвердились.

В данный момент магазины сети функционируют в штатном режиме.

Утром в среду, 26 декабря, представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН осмотрели склады и офисы компании, изъяли документацию на товар. Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Из-за проверки работа сети алкомаркетов была полностью остановлена.

"Красное & Белое" основал предприниматель Сергей Студенников в 2006 году. В данный момент в РФ уже свыше 6,5 тысячи магазинов сети в 56 регионах.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка компании в прошлом году выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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