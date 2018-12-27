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Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу посольства в США.
Дипломаты посетили россиянку, которой вновь продлили срок содержания в одиночной камере в тюрьме США.
В сообщении подчеркивается, что в отношении Бутиной уже 36 дней подряд применяют режим административной сегрегации. "В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Подчеркивается, что Бутина держится стойко и не теряет надежды вернуться в РФ и воссоединиться с семьей.
Дипломаты поздравили россиянку с наступающим Новым годом и Рождеством, передали "самые теплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей".
Напомним, Бутина была задержана в июле этого года. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте, а также непосредственно в работе иноагентом.
Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы, но в середине декабря россиянка пошла на сделку со следствием. Теперь ее могут осудить максимум на пять лет.
Комментарии
Молодцы депутаты-дипломаты, но вот почему условия содержания российских граждан в наших тюрьмах их не интересует?!