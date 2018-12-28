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Потепление после сильных морозов начнется в Алтайском крае в пятницу, 28 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В этот день будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица.
Температуры в светлое время суток составят -21...-26 градусов, местами в западных и предгорных районах -14...-19 градусов.
Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
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В Барнауле будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица.
Днем в краевой столице температуры составят -21...-23 градуса. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
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