Фото: instagram.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил "Елку желаний" в Кремле и решил исполнить новогодние пожелания пяти жителей Алтайского края. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Добровольцы предложили выбрать одно или несколько новогодних желаний детей и взрослых из Алтайского края. Все они в силу разных причин нуждаются в помощи. Из пяти шаров выбрал все пять", — рассказал глава региона.
Томенко отметил, что уже дал поручения выяснить детали пожеланий. В грядущую субботу пройдет обсуждение, какие ресурсы необходимо привлечь для исполнения желаний - государственные, муниципальные или бюджетные средства.
"Желания должны быть выполнены до 13 января – до старого Нового года. Нужно торопиться!" — заключил губернатор.
Напомним, в Кремле перед Госсоветом установили праздничные ёлки, на которых, кроме игрушек, висят бумажные гирлянды, где записаны мечты детей. Каждый глава ведомства или губернатор должен сорвать одну такую гирлянду и исполнить мечту тяжелобольного ребёнка. Ранее так сделал глава РФ Владимир Путин.
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