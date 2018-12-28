В следующем году ленточные боры Алтайского края получат особый статус. Пока не понятно, что именно это изменит, но на кону объемы рубок, противопожарная охрана. Спор вокруг алтайского леса — рубить больше или рубить меньше — многолетний. С одной стороны мощная лесная отрасль, с другой — экологическая защита. Портал Amic.ru собрал мнения заинтересованных сторон и спросил, что именно они предлагают изменить в правилах лесопользования в ленточных борах.

Но сначала поясним, о чем речь. В начале декабря министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, после неоднократного обращения к нему общественников и депутатов, заявил, что алтайские ленточные боры получат новый статус с отдельными "правилами игры". Речь о том, чтобы выделить ленточные боры Алтайского края из Западно-сибирского лесостепного таежного района в отдельный растительный район. Сейчас особо ценный лес живет по тем же правилам, что и менее ценный. И вот на днях на заседании Рослесхоза было объявлено, что будет создана рабочая группа, которой дан месяц на разработку этих самых правил. Это нормативы противопожарного обустройства, нормативы использования лесов, включая возраст рубки, способы рубки и другие важные моменты. Самый спорный вопрос — возраст рубки.

Позиция лесоводов

Позицию лесоводов представляет лесной холдинг "Алтайлес" (крупнейший лесной арендатор в регионе). Несколько компаний, входящих в структуру холдинга, выступили с обращением к чиновникам краевого и федерального уровня. Они, а также местные жители собрали более 17 тысяч подписей против таких изменений.

"Мнения о необходимости вести хозяйственную деятельность в ленточных борах бытуют разные. Но нужно отделять обывательскую точку зрения от профессиональной, основанной на науке и практике. И полное недоумение у нас, как специалистов, вызывают заявления профильного министра о том, что ленточные боры нуждаются в особых правилах игры (…). Леса, где мы проводим хозяйственную деятельность, находятся в хорошем состоянии. Более того, площадь ленточных боров увеличивается, а не уменьшается, вопреки распространенному мнению", — заявил в начале декабря заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ООО "Содружество" Максим Усов.

Он и его коллеги, публично выступившие против таких планов концентрируются на двух моментах. Первый, что нельзя закрывать лесные предприятия, потому что без работы останется много людей. Второе — власти не должны идти на поводу у псевдоэкспертов и популистов. И все они призывают к совести министра Кобылкина, хотя справедливости ради отметим, что о запрете рубок или необходимости прекратить всю лесохозяйственную деятельность он и не говорил, а лишь ответил на просьбы из самого Алтайского края.

"В нашем районе в селе Вылково есть филиал Каменского ЛДК. Когда вопрос встал ребром: работать предприятию или нет, депутаты, главы сельских поселений, жители выступили за сохранение лесхоза. Есть понимание, что если вовремя не убирать больные и старые деревья, то начнется размножение вредителей леса, а также увеличение болезней. Но главное — увеличится риск лесных пожаров. Это главный враг леса. Одного возгорания может быть достаточно, чтобы за неделю потерять всю Кулундинскую ленту", — добавил глава Тюменцевского района Иван Дитц.

Инициативная группа приводит и мнения ученых. Вот, например, что сказал доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и Республики Башкортостан Алексей Кулагин: "Если в ленточных борах полностью приостановить рубки и, как следствие свернуть работы по лесовосстановлению, это приведет к прекращению ведения комплексного лесного хозяйства в регионе и в конечном счете через несколько десятков лет ленточные боры будут потеряны".

Все эти мнения были высказаны после заявления министра, но ещё до того, как официально стало известно, что алтайский ленточный бор получил вышеназванный статус. Тогда риторика лесоводов несколько сменилась.

"Да, безусловно, особый лесорастительный район ленточным борам необходим в силу их уникальности. Это позволит увеличить нормативы по обеспечению мер по охране и защите лесов. В частности, противопожарное устройство, мониторинг пожарной безопасности. Сегодняшний норматив определен на федеральном уровне и он очень низкий. Арендаторы в ленточных борах в разы перевыполняют эти нормативы", — прокомментировал Amic.ru директор по связям с государственными органами и общественностью лесной холдинговой компании "Алтайлес" Денис Шубин.

Что же касается повышения возраста рубки, то тут "Алтайлес" выступает однозначно против.

"Это научно не обосновано и это только повредит ленточным борам, которые итак сегодня в некоторых местах на 80% состоят из спелой и перестойных деревьев. Древесина гниет и усыхает на корню, создавая пожарную и санитарную опасность. Если возраст рубки будет повышен, то это приведет к экологической катастрофе и наши потомки уже не увидят ленточные боры в том виде, какой мы имеем сегодня", — добавил Шубин.

Инициативная группа от лесоводов настаивает, что решение о возрасте рубки должно приниматься только на основании заключения ученый. Впрочем, ни чиновники, ни общественники и не выступали против этого.

Сегодня сосну (самая ценная древесина) в ленточных борах разрешено рубить только при достижений ей 101 года. До 2008 года так называемый возраст рубки составлял 121 год. После сокращения возраста рубить стали больше. Теперь же речь идет о возможном увеличении возраста. Если так, то объективно можно будет рубить меньше деревьев, а, значит, у лесозаготовителей будет меньше ресурса для рубки.

Позиция власти

Власти на эту тему высказывается очень осторожно. Видимо, чтобы не стимулировать ещё больший социальный протест.

И ведь выясняется, что и краевое Минприроды обращалось в Рослесхоз с просьбой выделить ленточные боры в отдельный статус.

"Территория, на которой расположены ленточные боры относится Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району, кроме Алтайского края к этому району относятся территории Курганской, Новосибирской, Омской, Тюменской, и Кемеровской областей. В связи с тем, ленточные боры произрастают в исключительно жестких почвенно-климатических условиях, боры имеют высокую экологическую значимость не только для степных и лесостепных районов, но и для всего Алтайского края в указанных лесах необходим особенный режим охраны, защиты, воспроизводства, лесов и их использования", — прокомментировал Amic.ru заместитель начальника управления лесами Андрей Стрелковский.

На недавней пресс-конференции он обмолвился, что после изменения возраста рубок (а это вероятно произойдет — прим.ред.) заготовки могут сократиться в два раза.

Сейчас в ленточных борах Алтайского края ежегодно добывается около 1,2 млн кубометров древесины.

Спикер краевого парламента Александр Романенко сказал, ленточный бор — это реликвия и увеличения возраста рубок необходимо. Но подчеркнул, что ни у кого нет цели рушить лесной бизнес и в решении этого вопроса нужно учесть мнение не только ученых, но и жителей, и общественников, и бизнеса.

Однако многие, в том числе и чиновники, говорят, что первоочередное — это экономика и промышленность, рабочие места, а потом уже досуг и экология.

Позиция общественников

В Алтайском крае много "лесных" общественников, которые уже не один год пытаются убедить, что лес пилят не по правилам. Но в данном вопросе спикером стал эксперт регионального Общероссийского народного фронта Алексей Грибков. Он считает, что протестная активность лесоводов по этому поводу несколько "накачена".

"Речь не идет о прекращении рубок и сокращении рабочих мест. Речь о том, что главная функция ленточных боров — экологическая, а не сырьевая. Это прописано в законодательстве. Деньги есть нельзя, и дышать ими невозможно, от состояния ленточных боров зависит очень многое в нашей жизни", — сказал Алексей Грибков и интервью на радио Эхо Москвы в Барнауле.

Он настаивает на повышении возраста рубки до 121 года, как было раньше. Да, признает Грибков, объемы рубок в таком случае уменьшатся. Но он уверен, это изменение не повлечет сокращение рабочих мест в лесной отрасли.

В этом вопросе его поддерживает и федеральный ОНФ.

"Для загрузки современных лесоперерабатывающих предприятий необходимо рубить не природоохранные леса, а развивать промышленную рубку в тех регионах, где более высокая лесистость, нежели в Алтайском крае. Общая лесистость региона составляет около 26%, и большинство муниципалитетов, расположенных в степной части края, испытывают явный недостаток в защитной роли лесов. Вместе с тем существующие предприятия можно было бы загрузить древесиной из соседних регионов, где расположено большое количество эксплуатационных лесов и общая лесистость равна примерно 60%", — считает модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов.

Против рубок выступили и краевые депутаты.

"Понятно, что люди этим живут. И они грозят экологической катастрофой после такого запрета. Но настоящая катастрофа будет, когда бор исчезнет. Произойдет неконтролируемое движение песчаных масс, на которых сейчас растут сосны. Государство должно найти другой выход – запретить строительство и заготовку на территории бора и жестко контролировать санитарную рубку", — заявила депутат АКЗС, глава реготделения ЛДПР Евгения Боровикова,

А вот, что по этому поводу написал в Фейсбуке депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев.

"Мне не интересны стоны коммерсантов, зарегистрировавших свой бизнес в Латвии и получавших сверхприбыли за счет хищнической эксплуатации уникальных ленточных боров. Но вот люди, непосредственно занятые в отрасли, пострадать не должны. Решение проблемы в глубине переработки леса. Лоббисты холдинга убеждают нас в том, что сейчас в регионе перерабатывается 90% заготавливаемой древесины. Но это своего рода лукавство. Ведь превратить бревно в брус — формально обработать его. По сути же это подготовка к транспортировке. Нам нужна глубокая переработка, дающая готовую продукцию — мебель, окна и двери, отделочные материалы, готовые дома, предметы быта, сувениры и так далее".

Чем закончится этот спор, узнаем примерно через месяц.