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Вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минфина Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и лидер ПФР Антон Дроздов на совещании доложили главе правительства Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января следующего года. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена", — заявила Голикова на совещании у премьер-министра.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заявил, что средства на индексацию в бюджете предусмотрены. Он уточнил, что средства, нужные для пенсионных реформ, принятые в этом году, и на финансовое обеспечение индексации "предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку".
Голикова отметила, что лишь в 2019 году на данные цели дополнительно направят 341 миллиард рублей.
Топилин добавил, что были приняты нужные законодательные изменения, все документы по реализации законов уже подготовлены.
Глава ПФР заявил, что фонд обеспечен нужными средствами, уточнив, что работа по регионам "идет штатно".
Медведев, в свою очередь, призвал не забывать о том, что главная цель пенсионной реформы — улучшение жизни пенсионеров и повышение его уровня.
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