Фото: garenta.com.tr
Турция с 1 января следующего года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на ГУ государственными аэропортами страны и портал Turizmhaberleri.
Сообщается, что изначально налог хотели ввести в размере 3 евро с человека. Но ассоциация турагентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в следующем году. После переговоров с главой Минтранса было решено сократить сбор до 1,5 евро с человека.
"Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления — это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. Их купили миллионы иностранных туристов. Три евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", — приводит агентство слова руководителя Tursab Фируза Балыкая.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству сообщили, что новый налог вводится неожиданно, и пока нет ясности, будет ли взиматься доплата с туристов, которые уже купили туры в Турцию по акциям раннего бронирования. "Скорее всего, для уже проданных туров он ляжет на плечи туроператоров", — заявили в АТОР.
В текущем году Турция рассчитывает принять 40 миллионов иностранных туристов, из которых 6 миллионов — россияне.
Комментарии