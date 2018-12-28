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Путин подписал закон об отмене национального роуминга

, ИА "Амител"
Операторам внутри своих сетей придется устанавливать одинаковые условия оказания услуг абонентам

Фото: politrussia.com

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, которые совершаются по всей России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа, авторами которого стали депутаты Госдумы, российские операторы внутри своих сетей обязаны устанавливать "одинаковые условия оказания услуг" связи для каждого абонента независимо от того, находится ли он в том регионе, где приобрел номер, или же за его пределами. Закон должен заработать с 1 июня следующего года.

В пояснительных материалах отмечается, что изначально роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, "при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора", что приводило к издержкам.

Сейчас данный механизм применяется лишь в исключительных случаях и не является массовым, поэтому установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах России — избыточная мера, подчеркнули авторы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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