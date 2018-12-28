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На севере Крыма завершилось возведение заграждения на российско-украинском участке границы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ.
"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. На данный момент строительство и отладка аппаратуры закончены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.
"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом", — рассказала источник, добавив, что заграждение оснащено системами видеонаблюдения, в том числе тепловизорами, позволяющими эффективно контролировать местность ночью и при плохой видимости.
Агентство добавляет, что на границе размещены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики, включающие видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции.
В погрануправлении сообщили, что подобные системы охраны госграницы успешно используются на севере России и дальневосточных рубежах, а также в районах с острой обстановкой на границе.
В ведомстве объяснили, что заграждение построено из-за ряда угроз, включая попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны.
Заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинцами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.
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