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Глава РФ Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи УК РФ, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Документ размещен на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
В октябре российский лидер внес в Думу пакет проектов, которые частично смягчают статью об экстремизме. Изменения призваны гуманизировать уголовное законодательство. Кроме Уголовного кодекса, их предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело против тех, кто впервые нарушил закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Уголовная ответственность будет наступать в случае совершения нарушения более одного раза в течение года. Пока же уголовное дело можно было возбуждать в отношении гражданина, ни разу не привлекавшегося к ответственности за разжигание вражды в административном порядке.
В пояснительной записке сказано, что, согласно исследованиям, "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным".
Комментарии
"При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства"".
Если человек говорит, что определенные чиновники воруют, дороги в ямах и не чищены, дет.сады разрушаются от ветхости - это является "угрозой безопасности государству"?
Закон имеет обратную силу, теперича должны закрыть уголовное дело против Мотузной, или ..н на глобус будут пялить?!
28.12.2018 10:40
- гость -
если бы эта дура не сбежала, то глядишь и закрыли бы УД. а так хз...