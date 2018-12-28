Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Прокуроры в Алтайском крае в течение 2018 года выявили более тысячи нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Уточняется, что особое внимание прокуроры обращали на техническое состояние мостов.
Так, например, в июле этого года барнаульская прокуратура предъявила иск в интересах неопределенного круга лиц об обязании Федерального дорожного агентства в лице ФКУ Упрдор "Алтай" выполнить работы с целью восстановления эксплуатационных характеристик коммунального моста через Обь. Центральный районный суд постановил, что эти требования обоснованны.
Кроме того, как указывают в правоохранительном ведомстве, не соответствуют требованиям безопасности некоторые мостовые сооружения в Бийском, Смоленском и Панкрушихинском районах.
Прокурором Тогульского района принято решение об инициировании судебного понуждения "Алтайавтодора" к ремонту моста через реку Зайчиха, движение по которому вследствие просадки переходных плит стало невозможным. Данный иск находится на рассмотрении суда.
"С учетом актуальности вопросов безопасности мостовых переходов и соответствия их технического состояния нормативным требованиям надзорные мероприятия продолжаются", — резюмируют в прокуратуре.
Комментарии