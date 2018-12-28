Фото: geohits.net
Пользователи соцсети Instagram накануне, 27 декабря, обнаружили, что стандартный интерфейс приложения с вертикальным скроллингом изменился на горизонтальный. По данным ТАСС, который ссылается на агентство Reuters, многие юзеры остались недовольны нововведением, сравнив его с интерфейсом соцсети Snapchat.
Позднее гендиректор сервиса Адам Моссери опроверг информацию об изменении в отображении ленты.
Он отметил, что это был "маленький тест", который случайно вышел за рамки.
"Сейчас все должно исправиться. Если вы все еще видите [горизонтальный скроллинг], просто перезапустите приложение. Счастливых праздников!" — добавил он.
Комментарии