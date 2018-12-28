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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий право водителей оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на размещенный на официальном интернет-портале правовой информации документ.
Согласно поправкам в КоАП, 20-дневный срок, в который можно оплатить штраф со скидкой в 50%, будет продлен, если копию постановления, отправленную по почте заказным письмом, доставили с задержкой.
Закон уточняет, как должен поступить гражданин для восстановления льготного периода.
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