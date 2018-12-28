Фото: youtube.com
Фейерверк использовали прямо в помещении актового зала детсада в Казахстане, что привело к панике среди взрослых и детей, которые пришли на новогодний утренник. Об этом сообщает "Царьград".
Правоохранители Казахстана выясняют обстоятельства использования фейерверка в детском саду. Уточняется, что инцидент произошел во время детского праздника.
По предварительной информации, во время утренника в закрытом помещении зачем-то запустили фейерверк, который предназначен для открытых пространств. В итоге взрывы пиротехники в зале вызвали панику среди людей.
Запись инцидента позднее появилась в соцсетях. Комитет по ЧС Казахстана собирается инициировать проверку.
Комментарии
ну вот, а кто спрашивал почему новости только извна Украины?