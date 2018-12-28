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Режим "черного неба" ввели в крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске — из-за погодных условий, способствующих накоплению вредных примесей.
"Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу при НМУ 1-ой степени опасности", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Режим "черного неба" действует с 15:00 28 декабря до 10:00 30 декабря.
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