Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев официально стал пятикратным чемпионом региона по настольному теннису, сообщает "Алтайский спорт".
Соревнования состояли из 10 этапов, проводившихся в течение всего года. Чемпионское звание среди мужчин разыгрывали 14 участников высшей лиги. А всего во всех лигах чемпионата края в нынешнем сезоне играло 230 теннисистов.
Перед заключительным, десятым этапом министр спорта края Алексей Перфильев опережал ближайшего преследователя на 2 очка, а спортсмена, идущего на третьем месте, — на 4. Лидер гонки стал победителем завершающего этапа соревнований и чемпионом Алтайского края — 2018.
До этого мастер спорта Алексей Перфильев четырежды выигрывал региональный чемпионат по настольному теннису, последний раз — 10 лет назад.
В нынешнем сезоне одним из претендентов на первое место считался мастер спорта России по настольному теннису Игорь Кирьянов, в итоге ставший серебряным призёром чемпионата края — 2018. Третьим призёром чемпионата Алтайского края стал мастер спорта России Сергей Гребнев из Бийска.
Комментарии
Ну вон верховный в хоккее тоже голы забивает.
Это бывший медпред что-ли??? Это надо уметь.......