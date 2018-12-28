Фото: Анастасия Яценко/vk.com/barneos22
Повреждение на тепловой сети стало причиной того, что два многоквартирных дома по улице Горно-Алтайской в Барнауле остались без тепла.
Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, временно подача теплоносителя была прекращена в домах № 6 и № 8.
"Произошло повреждение на тепловой сети. Обнаружено оно было 28 декабря. В данный момент ведется устранение повреждения. В течение трех часов после устранения повреждения ресурс вернется в квартиры", — отметила представитель пресс-службы СГК.
Между тем отметим, что в данный момент температура воздуха в Барнауле составляет -24 градуса.
Комментарии
опять путинский прорыв?