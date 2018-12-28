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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции России. Об этом пишет "Коммерсант".
"Господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были в Москве. Он просто не знает деталей",— заявил Песков, добавив, что в Кремле "внимательно ознакомились с этим обращением".
По словам пресс-секретаря, WADA и московская лаборатория взаимодействуют в рабочем режиме. "Это абсолютно рабочий, это внутренний процесс между представителями WADA и российскими представителями. Там существуют договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа",— подчеркнул он.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором предупредил его о возможной спортивной изоляции страны. Он отметил, что недопуск россиян к международным соревнованиям может произойти, если эксперты WADA до конца года не получат доступ к данным Московской допинговой лаборатории.
Напомним, в 2015 году исполком WADA дисквалифицировал РУСАДА. В сентябре текущего года, WADA решило восстановить РУСАДА в правах. WADA согласилось дать достаточно времени для обеспечения доступа к пробам Московской лаборатории.
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