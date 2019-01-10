Для чего это нужно?

Разве это не естественное желание, чтобы елки, которые росли 10-15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы? Ведь 90% нашей мусорной корзины можно вторично использовать или отправлять на переработку, а не на полигон, и елки — это всего лишь один из примеров, как можно обращаться с тем, что привыкли считать мусором.

Что можно делать с елками в Барнауле?

В нашем городе есть несколько вариантов, как можно использовать елки после праздников:

Конюшни. Еловая хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями, готовыми принять елки — КСК "КАРИНА" и КСК санатория "Обь". На детские поделки. Например, "Барнаульская городская станция юных техников" обучает детей изготавливать различные поделки из дерева (подставки под горячее и др.) и готова принять елки. Щепа. Есть производители, готовые переработать елки в щепу.

Как помочь в проведении акции?

Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе, а затем привезти/принести их на точки сбора.

Можно прихватить не только свою елку, но и елку соседа, друга, родителей.

Можно пригласить УК и ТСЖ присоединиться к акции.

Можно организовать на территории дворов место для сбора, куда люди могут приносить елки помимо дня сбора, 13 января 2019 г. С вывозом организаторы акции постараются помочь, а возможно, появятся жители, которые будут готовы доставить елки до точек приема.

Можно пригласить елочные базары сдать елки, оставшиеся непроданными.

Также приветствуется помощь от людей с личными автомобилями, готовых принять участие в перевозке елок.

Куда можно сдать елки?

ТОЧКИ СБОРА 13 января 2019 года

С 11:00 до 13:00

"Зеленый сквер", площадь Октября

ТРЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51 а

ТРЦ "Юность", ул. Тимуровская, 17

С 11:00 до 13:00

ул. Балтийская, 53

ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2 (пересечение улиц Взлетной и С. Ускова )

С 12:00 до 14:00

Площадь Народная

ТРЦ "ОГНИ"

Также 13 января 2019 г. возможно в течение ВСЕГО ДНЯ привезти елки самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория "ОБЬ" по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77, а с 18 по 20 января 2019 г. елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.

С логистикой организаторам акции готовы помочь отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания "Алтайлес", предоставляющие машины для вывоза.

Денис Шубин, директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес":

"Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из "отживших" деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого. Холдинг "Алтайлес" как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно, рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь".

Акция проходит при информационной поддержке сообщества "Барнаул 22" и телеканала "Катунь 24".

Обо всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора просьба узнавать по тел.: 8 960 491 44 85 (контактное лицо — Тертишникова Екатерина).

Группа "ВКонтакте"

Координатор акции — "Елки, палки, пять бизонов" в г. Барнаул

Организатор акции — МОО "Мусора.Больше.Нет" в Алтайском крае

СПРАВКА. В январе 2018 г. уже прошла первая подобная акция, где было организовано 3 точки сбора. В ходе акции было собрано более 420 елок, которые были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.