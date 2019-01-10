Четверг, 10 Январь, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 67,08
€ 76,91
280621
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Движение "Мусора.Больше.Нет" соберет новогодние елки после праздников

, ИА "Амител"
В городе будет организовано 7 точек приема елок

Для чего это нужно?

Разве это не естественное желание, чтобы елки, которые росли 10-15 лет, не отправлялись на полигон после праздников, а были еще как-то полезно использованы? Ведь 90% нашей мусорной корзины можно вторично использовать или отправлять на переработку, а не на полигон, и елки — это всего лишь один из примеров, как можно обращаться с тем, что привыкли считать мусором.

Что можно делать с елками в Барнауле?

В нашем городе есть несколько вариантов, как можно использовать елки после праздников:

  1. Конюшни. Еловая хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей в зимний период. На данный момент достигнута договоренность с двумя конюшнями, готовыми принять елки — КСК "КАРИНА" и КСК санатория "Обь".
  2. На детские поделки. Например, "Барнаульская городская станция юных техников" обучает детей изготавливать различные поделки из дерева (подставки под горячее и др.) и готова принять елки.
  3. Щепа. Есть производители, готовые переработать елки в щепу.

Как помочь в проведении акции?

  • Можно договориться со своим ТСЖ/УК и организовать место хранения елок во дворе, а затем привезти/принести их на точки сбора.
  • Можно прихватить не только свою елку, но и елку соседа, друга, родителей.
  • Можно пригласить УК и ТСЖ присоединиться к акции.
  • Можно организовать на территории дворов место для сбора, куда люди могут приносить елки помимо дня сбора, 13 января 2019 г. С вывозом организаторы акции постараются помочь, а возможно, появятся жители, которые будут готовы доставить елки до точек приема.
  • Можно пригласить елочные базары сдать елки, оставшиеся непроданными.
  • Также приветствуется помощь от людей с личными автомобилями, готовых принять участие в перевозке елок.  

Куда можно сдать елки?

ТОЧКИ СБОРА 13 января 2019 года

С 11:00 до 13:00

  • "Зеленый сквер", площадь Октября
  • ТРЦ "Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51 а
  • ТРЦ "Юность", ул. Тимуровская, 17

С 11:00 до 13:00

  • ул. Балтийская, 53
  • ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 2 (пересечение улиц Взлетной и С. Ускова )

С 12:00 до 14:00

  • Площадь Народная
  • ТРЦ "ОГНИ"

Также 13 января 2019 г. возможно в течение ВСЕГО ДНЯ привезти елки самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория "ОБЬ" по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77, а с 18 по 20 января 2019 г. елки можно будет принести в Барнаульский зоопарк.

С логистикой организаторам акции готовы помочь отдел по охране окружающей среды г. Барнаула и компания "Алтайлес", предоставляющие машины для вывоза.

Денис Шубин, директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК "Алтайлес":

"Каждый год в середине января мы наблюдаем одну и ту же картину, когда во дворах скапливаются сотни выброшенных елок. К сожалению, не все знают, что и после праздника это новогоднее дерево может найти применение. В Европе уже давно научились извлекать пользу из "отживших" деревьев. Чаще всего их используют в качестве топлива. Приятно, что и к нам приходит экологическое понимание этой проблемы. Ведь на самом деле этот вопрос касается каждого. Холдинг "Алтайлес" как ведущий представитель лесной отрасли Алтайского края, безусловно, рад поучаствовать в этой акции. С момента основания компания взяла курс на глубокую переработку древесины. Все наши предприятия четко придерживаются одной позиции: все древесные отходы должны эффективно утилизироваться на благие цели. Поэтому мы с удовольствием поддержали эту общественную инициативу и готовы оказать волонтерам необходимую помощь".

Акция проходит при информационной поддержке сообщества "Барнаул 22" и телеканала "Катунь 24".

Обо всех изменениях в расписании, появлении новых точек сбора просьба узнавать по тел.: 8 960 491 44 85 (контактное лицо — Тертишникова Екатерина).

Группа "ВКонтакте"

Координатор акции — "Елки, палки, пять бизонов" в г. Барнаул

Организатор акции — МОО "Мусора.Больше.Нет" в Алтайском крае

СПРАВКА. В январе 2018 г. уже прошла первая подобная акция, где было организовано 3 точки сбора. В ходе акции было собрано более 420 елок, которые были отправлены в конюшни на подкормку лошадям.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.01.2019 08:43
- гость -

подставки под горячее

из елки?
вы меня пугаете

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:34
Богатейший человек мира Джефф Безос разводится с супругой 0
09:24
СК выясняет, от чего умер найденный у мусорных баков мужчина в Барнауле 0
09:15
Пятибалльное землетрясение произошло под Новосибирском 0
09:07
Маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле 0
08:56
Лукьяненко анонсировал завершение серии книг о "Дозорах" 0
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 января 0
08:22
Россияне жалуются на отказы в трудоустройстве из-за "черных списков" 3
08:17
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 26
08:02
Движение "Мусора.Больше.Нет" соберет новогодние елки после праздников 1
07:50
Чудеса под Новый год: как Дед Мороз исполнял желания читателей Amic.ru 0
07:34
В новый год с добром: Charity Market приглашает за покупками 0
07:19
Виктор Томенко станет гостем прямого эфира на Русском радио в Барнауле 0
07:03
"Это всегда нежданчик": водителей на Алтае готовят к росту цен на бензин 13
06:48
Шикарную виллу с фруктовым садом и винной комнатой продают под Бийском 6
06:32
После новогодних праздников: мемы, которые не дадут вам утонуть в тоске 0
06:17
Снег и резкое похолодание: прогноз погоды в Алтайском крае на 10 января 0
06:01
Не ТЦ едиными: чиновник рассказал о росте промышленности в Барнауле 8
05:57
Володин назвал самую инициативную и самую удачливую фракцию в Госдуме 4
04:53
Мэр Саратова пересел на общественный автобус и на час опоздал на работу 0
03:21
Медведев поручил Мутко довести 147 млн руб. до пострадавших в Магнитогорске 0
02:16
Хоккеист Малкин перевел 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске 1
01:27
Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе 7
00:47
Ученые нашли еще одно измерение, объясняя существование темной материи 2
23:51
"Почта России" начала взимать пошлины за онлайн-покупки россиян 0
23:34
Топилин объяснил причины безработицы среди молодежи в России 5
23:15
Житель Барнаула убил соседа по общежитию на "дуэли" в лесополосе 0
22:51
Убийцу двух женщин приговорили к расстрелу в Беларуси 0
22:31
Когда язык, как помело: в Казани проверят видео в Instagram о взятках 0
22:13
Украинцев предложили бить ботинком по лицу за разговоры на русском языке 0
21:55
Топливо в регионах после повышения НДС стало дороже, чем в обещаниях Путина 4
21:35
Судебные приставы арестовали артистов цирка во время выступления в Уфе 0
21:11
Житель Алтая за два дня до Нового года убил годовалого ребенка сожительницы 1
20:53
Бензин на заправках крупных компаний подорожал с 1 января 2019 года 1
20:32
Криминальная сторона новогодних праздников на Алтае с конкретными примерами 0
20:23
Снегурочка чуть не убила ребенка в Краснодарском крае 0
19:52
Певица из Алтайского края борется за победу в "Новой звезде" 0
19:26
Сосульки захватили сауну в Саратове: дома, балконы, автомобили и деревья 0
19:08
Коротко о главном: интервью с Томенко, итоги Нового года и новые выходные
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 января
18:51
Создание сверхзвукового гражданского самолета Мантуров назвал "вызовом" 5
18:31
Работники АвтоВАЗа вернулись с каникул и запустили свой конвейер 0
18:11
Налоговая напоминает россиянам: декларационная кампания-2019 стартовала 0
17:51
Штрафы за отсутствие ОСАГО хотят повысить более чем в шесть раз 23
17:32
Тело мужчины обнаружили возле мусорных баков в Барнауле 4
17:23
Сделавших елку из хлеба россиян предложили отправить в блокадный Ленинград 4
17:12
Автобус "Барнаул — Новосибирск" продлили до аэропорта "Толмачево" 3
17:02
Вагоны с водкой и железной рудой перевернулись под Оренбургом 0
16:49
Как россияне будут отдыхать в 2019 году 1
16:37
Допуск только по билетам: на барнаульском автовокзале установят турникеты 6
16:24
Школьники в Южной Корее избили двух россиян утром 1 января 5
16:16
Сказочный Алтай с высоты птичьего полета 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.