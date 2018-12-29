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Наезд на 13-летнего мальчика совершил водитель автомобиля Toyota Camry в Горно-Алтайске — инцидент случился накануне вечером в районе дома № 14 по проспекту Коммунистическому.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в 17:15. Известно, что 31-летний водитель при движении со стороны ТЦ "Ткацкий" допустил наезд на 13-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
"В результате ДТП ребенок с полученными ушибами был доставлен в медицинское учреждение. Госпитализация мальчику не потребовалась", — уточняют в полиции.
Водитель автомобиля был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
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