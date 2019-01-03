Они своенравные и чересчур независимые. Свободолюбивые и темпераментные. Говорят, если в доме живет кошка, значит, право быть хозяином человек безапелляционно отдает ей.
У кошек настолько сильная аура, что она распространяется не только на них, но и на семью, дом и территорию, к которой они привязана. Когда кошка трется о вашу ногу, она не только хочет получить еду, но и тем самым делится своей энергией с вами. Когда вы отталкиваете ее в этот момент, вы лишаете себя той позитивной энергии, которую она пытается вам подарить.
Кошки не только оберегают дом от нечисти, но и защищают его от негативной энергии, которая осталась там до того, как кошка поселилась в жилище. Это особенно важно, когда вы переезжаете в дом, где жили другие люди, или в доме раньше происходили странные или плохие события.
Кошка защищает от сглаза, оберегает ваш дом, лечит...
Познавательные и безусловно интересные факты об этих удивительных созданиях можно перечислять бесконечно. А можно просто прийти и познакомиться с ними.
7 января 2019 года с 10:00 до 17:00 все-все приглашаются на выставку кошек "Котовстречи в Рождество".
Время для проведения мероприятия выбрано неслучайно — ведь для магических созданий нужен волшебный праздник.
Гостей выставки ждут презентация уникальных пород кошек, увлекательная шоу-программа. Здесь же можно будет познакомиться с породистыми милыми котятами, которые, возможно, станут членом вашей семьи.
Организаторы мероприятия подготовили также подарки для гостей "Котовстреч". По входных билетам будет проведен розыгрыш ценных призов.
Цена билетов: взрослый — 150 рублей, детский — 100 рублей.
Подарите себе и своим детям мурлыкающее и пушистое Рождество.
Все подробности по телефону: 89231174505
или на сайте клуба любителей кошек "Котомир"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов 6-г (ТЦ "Республика"), 2 этаж, правое крыло
С 10:00 до 17:00
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