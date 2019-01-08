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Сотовые операторы массово стали предупреждать жителей Алтайского края о повышении тарифов в начале 2019 года на фоне повышения НДС до 20%.
Так еще в конце года "Магафон" через СМС-рассылку оповестил алтайских абонентов о том, что в связи с увеличением ставки НДС с 18 до 20% с 9 января 2019 года обновятся цены на услуги связи. Подорожание произойдет примерно на 2% по всем тарифам.
На сайте "Вымпелком"("Билайн") опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также цен вызовов по ряду международных направлений на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.
Абоненты "МТС" в Алтайском крае также получили сообщения с предупреждением о том, что цены на услуги связи будут увеличены с 10 января 2019 года. Так на одном из тарифных планов суточная абонентская плата увеличится на 21 копейку.
Что касается Tele2, то с 1 января произойдут изменения параметров на части архивных тарифных планов. Но параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. В заявлении компании указывается, что оператор не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. С 1 января 2019 года на части архивных тарифных планов произойдет изменение параметров.
Между тем, телеком-операторы повышают стоимость услуг связи не только из-за новой ставки НДС в 20%, но и в связи с существенным ростом капитальных затрат, которые оказывают давление на маржу операторов. Так считает основатель группы USM и основной бенефициар ПАО "Мегафон" Алишер Усманов.
"Ведь все-таки нам надо чем-то покрывать те или иные действия, которые сопряжены сегодня с новыми технологиями и новым налоговым регулированием. Видимо, посчитав все это, операторы пришли к выводу, что компенсировать это можно только путем восстановления затрат, которые нужно будет нести на это. Сегодня уже все видят, что маржа представителей связи не такая уж "сладкая", потому что там огромные капитальные затраты на инфраструктуру, что приходится уже теперь на новых технологических уровнях объединяться операторам, чтобы вытянуть эти затраты", — сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
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