21 декабря 2018 года в образовательных организациях Барнаула был введен карантин. В алтайском отделении Фонда социального страхования пояснили, можно ли родителям брать больничный на этот период.
Брать больничный можно. По словам управляющей ФСС Татьяны Петровой, застрахованный (работающий по трудовому договору) гражданин вправе получить пособие по временной нетрудоспособности в случаях карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию.
"В случае введения карантина в детском саду листок нетрудоспособности может взять один из работающих членов семьи или опекун. Листок выдается лечащим врачом ребенка при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин", — добавила она.
Однако обращаться за больничным нужно именно в первый день карантина, поскольку назначение пособия будет производиться со дня открытия листка. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа лица, которому выдан больничный, и его дохода за два предшествующих календарных года.
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