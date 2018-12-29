Песков объяснил суть интеграции России и Белоруссии

Интеграционный процесс не предусматривает объединения России и Белоруссии. Как сообщает "РИА Новости", с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что в данной ситуации речь идет исключительно о расширении союзнических отношений, которые предусмотрены договором от 1999 года о создании Союзного государства.
"Там есть определенные вехи, которые прописаны и в фискальных делах", — пояснил представитель Кремля.
Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не должна вызвать вопросов у партнеров по Евразийскому экономическому союзу, потому что подобные процессы с разной скоростью проходят на всем пространстве бывшего Советского Союза.
"Евразийский экономический союз — это уже углубленная интеграция. И сейчас идет интеграция по линии Союзного государства Россия — Белоруссия", — пояснил Песков.
Также он подчеркнул, что вопросы с налоговым маневром и углублением интеграции между Россией и Белоруссией не зависят друг от друга, хотя оба достаточно важные.
В субботу в Кремле началась вторая встреча за неделю президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Главы двух государств обсудят решение проблемных вопросов, которые в последнее время возникли между странами.
Москву беспокоит нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров через территорию соседнего государства, а также отказ Минска от выполнения пунктов договора о Союзном государстве. Белоруссия, в свою очередь, ставит вопросы о компенсации выпадающих доходов от нефти из-за налогового маневра Москвы, а также о ценах на поставки природного газа.
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