Что принесет Новый год: большой гороскоп-2019

2019 год – Юпитер в Стрельце. А это значит год удачи и успеха. Астролог Валерия Лазарева в эфире радио Sputnik составила свой гороскоп для каждого из знаков зодиака.
"Сначала огненный тригон:
- Для Овнов это перспективный год в сфере образования, обучения, путешествий. Будет активность в этой сфере, в партнерских зарубежных отношениях, и после поездок будет меняться философия жизни.
- Для Львов весь следующий год будет наполнен личным счастьем, вас ждут романтические знакомства, рождение детей, замечательный период для творчества.
- Для Стрельцов Юпитер в Стрельце – новый год несет самые большие возможности для самореализации. Все, о чем мечтали стрельцы, может стать реальностью. Пришло время действовать.
Дальше земная стихия:
- Для Тельцов это время больших перемен и трансформаций, возможность получить денежные средства через наследство, кредит, выигрыши. Но внимательно отнеситесь к своему здоровью.
- Для Дев это год реализации планов по приобретению недвижимости, покупки загородного дома, переезда, расширение не только жилой площади, но и состава семьи.
- Для Козерогов это время самопознания, саморазвития, непростое время, возможно вам придется находиться в уединении. Успех ждет психологов и духовных практиков.
Воздушная стихия:
- Для Близнецов наступает благоприятный период в сфере партнерских отношений, новые знакомства и улучшения прежних отношений. В личной жизни вас ждет успех.
- Для Весов это время активного общения, обучения и поездок, расширяются деловые контакты и родственные связи, удачный период для путешествий и покупки автомобиля.
- Для Водолеев мечты обретут реальность. Период удачи, творческого вдохновения, а поддержка друзей поможет реализовать ваши идеи и проекты.
Водная стихия:
- Для Раков 2019 – год служения и заботы о близких. Старайтесь не усердствовать, поскольку ваше здоровье будет уязвимо.
- Для Скорпионов это год больших материальных возможностей, время финансового благополучия и самореализации.
- Для Рыб год профессионального триумфа, карьерного роста, социальной самореализации, благоприятный период для открытия собственного бизнеса", – рассказала астролог.
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